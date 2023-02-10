Участник николаевского подполья рассказал, что наемники из Польши изнасиловали несовершеннолетнюю девушку Фото: Shutterstock

Польские наемники изнасиловали девочку в Николаевской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное подполье в пятницу, 10 февраля 2023 года.

По их словам, поляки находятся в Очакове и Рыбаковке. Участник николаевского подполья уточнил, что украинские полицейские не занимаются расследованием преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

"На той неделе они (наемники из Польши – ред.) изнасиловали одну несовершеннолетнюю девочку, - заявил собеседник агентства. - Понятное дело полиция, как всегда - никакой реакции".

Как ранее писал сайт KP.RU, житель Яковлевки, расположенной в трех километрах о Соледара, Денис Богатов рассказал, что украинские военные и иностранные наемники занимались мародерством, когда населенный пункт был под их контролем. В частности, они вскрывали гаражи, забирали генераторы и угоняли транспорт.