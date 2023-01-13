Житель ДНР сообщил, что в Якловлевке видели вооруженных польских наемников

Польских наемников заметили в трех километрах от Соледара Фото: Shutterstock

В Яковлевке, расположенной в трех километрах от Соледара, заметили вооруженных польских наемников. Об этом рассказал РИА Новости местный житель Денис Богатов.

"Мне говорили, что были поляки, - утверждает собеседник агентства. - Люди приехали забирать свои вещи, один из поляков вышел из соседнего дома с автоматом".

По его словам, человек с оружием на польском языке приказал уходить и для устрашения произвел несколько выстрелов в воздух.

Богатов также добавил, что украинские военные и иностранные наемники занимались мародерством, в том числе, вскрывали гаражи, забирали генераторы и угоняли транспорт.

Напомним, жители Соледара рассказали журналистам о том, как выживали в городе до его освобождения российскими военными. По их словам, они прятались в подвале и выходили за продуктами только ранним утром.

Как ранее писал сайт KP.RU, бизнесмен Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара вечером 11 января. По его словам, российские бойцы уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.