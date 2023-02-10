Путин выделил роль дипломатов в срыве планов Запада по изоляции России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российские дипломаты сыграли важную роль в срыве планов Запада по изоляции РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника в пятницу, 10 февраля 2023 года. Телеграмма в адрес сотрудников министерства иностранных дел (МИД) РФ опубликована на сайте Кремля.

"Во многом благодаря вашим усилиям уже удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции нашей страны, но и активизировать сотрудничество с большинством членов мирового сообщества – государствами евразийского пространства, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки", - подчеркнул глава государства.

По его словам, безусловными приоритетами дипломатии остаются защита законных прав россиян и их поддержка за рубежом, а также борьба с любыми проявлениями неонацизма и дискриминации по национальному признаку.

Путин подчеркнул, что российские дипломаты продолжат работать для установления прочного многополярного мира, основанного на равенстве, взаимном уважении соблюдении норм международного права.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) имеет все возможности для того, чтобы стать одним из мощных полюсов формирующегося многополярного мира.

Президент России уверен, что для становления одним из центров многополярного мира объединению необходимо продолжать развитие международного сотрудничества.

Российский лидер добавил, что сотрудничество нужно развивать и в других направлениях, в том числе, в областях энергетики, цифровой трансформации и агропромышленном секторе.