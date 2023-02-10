Стала известна возможная дата митинг-концерта в Лужниках с участием Путина Фото: REUTERS

Митинг-концерт, вероятно, на 200 тысяч человек предполагается провести в "Лужниках" 22 февраля 2023 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.

"Будет выступать Путин", - уточнил собеседник агентства.

По данным РБК, 22 числа пройдет сразу несколько мероприятий. Митинг-концерт может рассматриваться как "продолжение" послания президента Федеральному собранию, уточняет один из источников. Вероятно, будут открыты площадки на военно-патриотическую тематику, однако конкретные детали организации пока не решены.

Напомним, последний раз российский лидер Владимир Путин принял участие в митинг-концерте в "Лужниках", который проходит по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией, в пятницу, 18 марта 2022 года.

Ранее сай "КП" писал, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию с высокой долей вероятности может состояться в 20-х числах февраля 2023 года. Источник в Думе отметил, что вероятность послания в феврале 2023 года очень высока.