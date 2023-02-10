Число погибших из-за землетрясения в Турции увеличилось до 18 342 человек

Количество раненых в результате землетрясения в Турции достигло 74 242 Фото: REUTERS

В результате масштабного землетрясения в Турции скончалось 18 342 человек, при этом раненых зафиксировано 74 242. Об этом информирует управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

"На данный момент число жертв — 18 342, раненых 74 242", - говорится в сообщении AFAD.

Ранее сайт "КП" писал, что масштабное землетрясение в Турции и Сирии в общей сложности унесло более 20 тыс. жизней, согласно данным на 9 февраля. Под завалами остаются все еще могут находиться 200 тыс. человек. О гибели 17,134 человек сообщило издание Anadolu в своем Twitter.

Вместе с тем скончалось в результате землетрясения в Сирии 3162 человек, пишет “Интерфакс”. В свою очередь “Пятый канал” отмечает, что под завалами все еще может находиться до 200 тыс. человек.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь объявил, что число погибших составило 16 170 человек, 64 194 человек пострадали. Разрушено 6 444 здания. Информация о масштабах последствий землетрясения продолжает обновляться ежедневно.