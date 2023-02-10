Число погибших из-за землетрясения в Турции и Сирии увеличилось до 20 тысяч человек

К 9 февраля 2023 года в Турции зафиксировано 17,134 погибших и в Сирии - 3162 из-за масштабного землетрясения Фото: REUTERS

Масштабное землетрясение в Турции и Сирии в общей сложности унесло более 20 тыс. жизней. Под завалами остаются все еще могут находиться 200 тыс. человек. О гибели 17,134 человек сообщило издание Anadolu в своем Twitter.

Вместе с тем скончалось в результате землетрясения в Сирии 3162 человек, пишет “Интерфакс”. В свою очередь “Пятый канал” отмечает, что под завалами все еще может находиться до 200 тыс. человек.

Прежде сайт “КП” писал, что по последней информации в Турции в списках погибших значатся уже 17 674 человека. Об этом рассказал вице-президент республики Фуат Октай.

“Из-под завалов за последние сутки живыми удалось вызволить 121 человека”, - сказал он в эфире турецкого телевидения. Также сообщается, что различные травмы получили 72 879 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь объявил, что число погибших у нас составило 16 170 человек, 64 194 человек пострадали. Разрушено 6 444 здания. Информация о масштабах последствий землетрясения продолжает обновляться ежедневно.