Взрывы прогремели в Киеве и Харькове 10 февраля 2023 года

Местные власти сообщают о взрывах в крупных украинских городах Фото: REUTERS

Несколько взрывов прогремели в Киеве, Харькове и Полтавской области в пятницу, 10 февраля 2023 года. Об этом сообщают украинские журналисты и местные власти.

Харьковская администрация проинформировала, что нанесен удар по объекту критической инфраструктуры. Сведений о том, на каком именно объекте произошел взрыв, а также данных о повреждениях и возможном ущербе не приводится.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале сообщил о взрыве на территории одного из заводов в Дарницком районе украинской столицы. Причина происшествия не уточняется.

Как ранее писал сайт KP.RU, в этот же день звуки взрывов прогремели Одесской, Днепропетровской и Кировградской областях Украины. В частности, громкие хлопки слышны в Кривом Роге. Мэр города рекомендовал местным жителям оставаться в укрытиях.