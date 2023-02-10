Взрывы прогремели в трех регионах Украины 10 февраля 2023 года

Украинские журналисты сообщают о взрывах сразу в трех регионах страны Фото: REUTERS

Звуки взрывов прогремели Одесской, Днепропетровской и Кировградской областях Украины в пятницу, 10 февраля 2023 года. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

В частности, громкие хлопки слышны в Кривом Роге. Мэр города рекомендовал местным жителям не покидать укрытий. Подробностей инцидентов, в том числе сведений о повреждениях инфраструктурных объектов, не приводится.

Напомним, этому предшествовало объявление воздушной тревоги по всей Украине. Информация об этом размещена в онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

Как писал сайт KP.RU, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил готовиться к возобновлению аварийных отключений света на фоне приближающегося похолодания, которое приведет к росту дефицита в энергосистеме страны.

Ранее австрийский эксперт в сфере безопасности Герхард Манготт выразил мнение, что у Киева заканчиваются запасы ракет для систем противовоздушной обороны на фоне массированных ударов Вооруженных сил России по объектам военной и энергетической инфраструктуры.