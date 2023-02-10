Семьям погибших при обрушении дома в Новосибирске выплатят по 1 млн рублей

Для пострадавших в зависимости от тяжести будут выплаты от 200 до 400 тысяч рублей на каждого человека Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Семьям погибших при обрушении пятиэтажки в Новосибирске власти региона выплатят по 1 млн рублей, а получившим ранения жильцам выделят по 200-400. Об этом заявил журналистам губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Для пострадавших в зависимости от тяжести будут выплаты от 200 до 400 тысяч рублей на каждого человека. Семьям погибших будет оказана помощь, связанная с погребением и выплачено на каждую семью 1 миллион рублей", - сказал губернатор.

По его словам, первые выплаты по социальной поддержке уже осуществили пострадавшим жильцам дома на ул. Линейной 39. Начались выплаты по 100 тыс. рублей владельцам квартир. Вместе с тем оказаны меры поддержки семьям погибших.

"С понедельника начнутся выплаты для компенсации утраченного имущества в зависимости от виду утраты на каждого человека от 50 до 100 тысяч рублей", - рассказал он.

В свою очередь, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что для пострадавших и их семей развернут специальный консультационный центр.

Напомним, количество жертв взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске увеличилось до 13 человек. Руководитель ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов заявил об отсутствии оснований полагать, что будут найдены новые погибшие. Поисково-спасательные работы завершены. Устанавливать личности части погибших будут по ДНК-экспертизе, уточнил Орлов.