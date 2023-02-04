Потолок цен на российские нефтепродукты начнет действовать в Евросоюзе с 5 февраля 2023

Потолок цен на российские нефтепродукты вступит в силу в ЕС 5 февраля 2023 года Фото: REUTERS

Ценовой потолок на российские нефтепродукты вступит в силу в Европейском союзе с воскресенья, 5 февраля 2023 года. Об этом говорится в сообщении Еврокомисии.

Лимит стоимости на российские нефтепродукты установлен в размере 100 долларов за баррель, а на дисконтную нефтепродукцию – в 45 долларов за баррель.

Согласно представленной информации, европейским компаниям запрещено покупать данную продукцию, если ее цена превышает установленный потолок цен. При этом действует переходный период для судов, отгрузка в которые завершилась до начала действия лимита. Он составляет 55 дней.

Как ранее писал сайт KP.RU, аналогичный документ подписан в Соединенных Штатах. Срок его вступления в силу совпадает с решением Евросоюза.

Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен полагает, что западным странам удастся ввести потолок цен на нефтепродукты из РФ, однако сделать это будет очень и очень непросто. В качестве аргумента она привела диапазон различных нефтепродуктов и цен на них, а также важность стабильных поставок российского дизельного топлива на рынок.