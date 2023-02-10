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НовостиПолитика10 февраля 2023 10:57

Спецслужбы Украины проводят обыски в центральном аппарате и региональных отделениях таможни

На таможне каждый месяц "вымывали" из государственного бюджета ориентировочно до 10 млрд гривен
Владимир РОМАНЕНКО
На таможне каждый месяц "вымывали" из государственного бюджета ориентировочно до 10 млрд гривен

На таможне каждый месяц "вымывали" из государственного бюджета ориентировочно до 10 млрд гривен

Фото: REUTERS

Госбюро расследований (ГБР) и Служба безопасности Украины (СБУ) начали обыски в центральном аппарате и восьми региональных отделениях Государственной таможенной службы (ГТС) страны. Об этом пишет пресс-служба ГБР в своем Telegram-канале.

"ГБР и СБУ во взаимодействии с офисом генерального прокурора проводят сегодня масштабную спецоперацию", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, проверка проходит в Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях Украины, а также центральном аппарате ведомства.

Вместе с тем подтверждается, что через сделки на таможне каждый месяц "вымывали" из государственного бюджета ориентировочно до 10 млрд гривен, то есть 270 млн долларов, или до 33% бюджетных денег. Службами установлено около 50 субъектов хозяйственной деятельности, которые помогали таможенникам проводить теневые схемы.

Сотрудники ГБР и СБУ органов работают на отдельных участках границы Украины и на КПП с целью пресечения незаконной деятельности и ликвидации контрабандных схем.

Напомним, Германия намерена предложить Украине помощь в борьбе с коррупцией и достижением необходимых для вступления в ЕС стандартов. ФРГ хочет сделать Украине конкретные предложения, чтобы добиться прогресса в укреплении верховенства закона, независимых институтов и борьбе с коррупцией, а также унификации со стандартами ЕС.