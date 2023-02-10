Спецслужбы Украины проводят обыски в центральном аппарате и региональных отделениях таможни

На таможне каждый месяц "вымывали" из государственного бюджета ориентировочно до 10 млрд гривен Фото: REUTERS

Госбюро расследований (ГБР) и Служба безопасности Украины (СБУ) начали обыски в центральном аппарате и восьми региональных отделениях Государственной таможенной службы (ГТС) страны. Об этом пишет пресс-служба ГБР в своем Telegram-канале.

"ГБР и СБУ во взаимодействии с офисом генерального прокурора проводят сегодня масштабную спецоперацию", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, проверка проходит в Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской региональных таможнях Украины, а также центральном аппарате ведомства.

Вместе с тем подтверждается, что через сделки на таможне каждый месяц "вымывали" из государственного бюджета ориентировочно до 10 млрд гривен, то есть 270 млн долларов, или до 33% бюджетных денег. Службами установлено около 50 субъектов хозяйственной деятельности, которые помогали таможенникам проводить теневые схемы.

Сотрудники ГБР и СБУ органов работают на отдельных участках границы Украины и на КПП с целью пресечения незаконной деятельности и ликвидации контрабандных схем.

Напомним, Германия намерена предложить Украине помощь в борьбе с коррупцией и достижением необходимых для вступления в ЕС стандартов. ФРГ хочет сделать Украине конкретные предложения, чтобы добиться прогресса в укреплении верховенства закона, независимых институтов и борьбе с коррупцией, а также унификации со стандартами ЕС.