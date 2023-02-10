В офисе Зеленского заявили об остром дефиците боеприпасов у ВСУ Фото: REUTERS

В Вооруженных силах Украины почти не осталось боеприпасов, заявила заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква.

«Сейчас у нас почти ноль боеприпасов», – рассказал он в интервью Bloomberg.

По словам Жовквы, большой расход снарядов связан с высокой интенсивностью боевых действий. Как уточнил замглавы офиса Владимира Зеленского, ВСУ остро нуждаются в боеприпасах, дальнобойной артиллерии, танках и истребителях. Он заверил, что если страны Запада поставят их Киеву, то Украина «не поразит ни пяди российской территории».

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Украины попросил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга начать поставки Киеву боевых самолетов и дальнобойных ракет. До этого Зеленский обсудил с генсеком альянса передачу принципиально новых типов вооружения. По словам политика, речь также шла о расширении списка поставщиков танков западного образца и дальнейшей интеграции с НАТО.