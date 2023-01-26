Зеленский попросил у Запада самолеты и ракеты вслед за танками

Зеленский узнал о поставке танков, и тут же потребовал самолеты и ракеты Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский попросил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга начать поставки Киеву боевых самолетов и дальнобойных ракет. Об этом глава бывшей советской республики сообщил в своем телеграм-канале.

"Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины, важно - мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Йенсом Столтенбергом передачу "принципиально новых типов вооружения". По словам политика, речь также шла о расширении списка поставщиков танков западного образца и дальнейшей интеграции с альянсом.

Напомним, посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал решение Берлина о поставке танков Leopard 2 Киеву. По его словам, такое решение Берлина разрушает остатки взаимного доверия, наносит непоправимый ущерб и без того находящимся в плачевном состоянии российско-германским отношениям.