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НовостиПолитика26 января 2023 4:48

Зеленский попросил у Запада самолеты и ракеты вслед за танками

Глава Украины озвучил пожелания в диалоге с генсеком НАТО
Роман КИЛЬМЯШКИН
Зеленский узнал о поставке танков, и тут же потребовал самолеты и ракеты

Зеленский узнал о поставке танков, и тут же потребовал самолеты и ракеты

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский попросил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга начать поставки Киеву боевых самолетов и дальнобойных ракет. Об этом глава бывшей советской республики сообщил в своем телеграм-канале.

"Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины, важно - мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Йенсом Столтенбергом передачу "принципиально новых типов вооружения". По словам политика, речь также шла о расширении списка поставщиков танков западного образца и дальнейшей интеграции с альянсом.

Напомним, посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал решение Берлина о поставке танков Leopard 2 Киеву. По его словам, такое решение Берлина разрушает остатки взаимного доверия, наносит непоправимый ущерб и без того находящимся в плачевном состоянии российско-германским отношениям.