Российские войска взяли под контроль поселок Двуречное в Харьковской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск полностью освободили населенный пункт Двуречное Харьковской области», – рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Как сообщил генерал-лейтенант, на этом направлении российскими войсками было нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Гряниковка и Берестовое Харьковской области. Украинские войска потеряли более 70 военнослужащих.

Как писал сайт KP.RU, ранее ВС России взяли под контроль населенный пункт Николаевка в Донецкой народной республике. Николаевка была взята под контроль благодаря успешным наступательным действиям добровольцев штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск, отметили в Минобороны РФ.