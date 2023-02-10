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НовостиПолитика10 февраля 2023 16:33

Посол РФ Швейцарии заявил об утрате страной нейтрального статуса еще в начале спецоперации

Берн занял откровенно проукраинскую позицию, заявил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Посол РФ Швейцарии заявил об утрате страной нейтрального статуса еще в начале спецоперации

Посол РФ Швейцарии заявил об утрате страной нейтрального статуса еще в начале спецоперации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швейцария потеряла нейтральный статус уже в начале российской специальной военной операции на Украине, считает посол РФ в Берне Сергей Гармонин.

«Нейтралитет либо есть, либо нет. По нашему глубокому убеждению, заняв с самого начала СВО однозначно прокиевскую позицию, Швейцария окончательно утратила право называться нейтральной страной», – заявил он в беседе с РИА Новости.

Как отметил дипломат, Швейцария, несмотря на декларируемую ею нейтральную позицию, обсуждает возможность реэкспорта третьим странам своих вооружений.

Напомним, ранее стало известно, что Швейцария близка к отказу от нейтралитета в вопросе поставок оружия Киеву из-за оказываемого на нее давления. По информации Reuters, на Берн оказывают давление после того, как тот отклонил запрос Берлина и Копенгагена. Союзники по Европейскому союзу намерены ослабить запрет Швейцарии на реэкспорт оружия.