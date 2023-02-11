Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика10 февраля 2023 21:18

Пригожин допустил, что СВО завершится через полтора года

Основатель ЧВК «Вагнер» дал прогноз по срокам окончания специальной военной операции
Мария ПАВЛОВА
Основатель ЧВК "Вагнер" дал прогноз по окончанию СВО.

Основатель ЧВК "Вагнер" дал прогноз по окончанию СВО.

Фото: Александр КОЦ

Специальная военная операция на Украине завершится через полтора-два года. Такой прогноз в пятницу 10 февраля дал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, уточнив, что предполагаемые сроки завершения СВО могут варьироваться в зависимости от поставленных целей, пишет ТАСС.

«Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три. Если нам надо закрыть ДНР и ЛНР, то еще хотя бы годика полтора-два надо поработать», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Семена Пегова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сроки завершения специальной военной операции на Украине зависят от интенсивности боевых действий, а российская сторона будет «действовать по плану».

Тем временем 80% россиян ждут успешного завершения спецоперации в 2023 году. Об этом говорят данные опроса, проведенного накануне Нового года.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 февраля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Для чего Запад сорвал переговоры России и Украины (подробнее)