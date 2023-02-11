Пригожин допустил, что СВО завершится через полтора года

Основатель ЧВК "Вагнер" дал прогноз по окончанию СВО. Фото: Александр КОЦ

Специальная военная операция на Украине завершится через полтора-два года. Такой прогноз в пятницу 10 февраля дал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, уточнив, что предполагаемые сроки завершения СВО могут варьироваться в зависимости от поставленных целей, пишет ТАСС.

«Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три. Если нам надо закрыть ДНР и ЛНР, то еще хотя бы годика полтора-два надо поработать», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Семена Пегова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сроки завершения специальной военной операции на Украине зависят от интенсивности боевых действий, а российская сторона будет «действовать по плану».

Тем временем 80% россиян ждут успешного завершения спецоперации в 2023 году. Об этом говорят данные опроса, проведенного накануне Нового года.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 февраля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.

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