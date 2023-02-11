Аргентина отзывает виды на жительство россиян, покинувших страну после рождения детей

Аргентина начала приостанавливать ВНЖ россиян, покинувших страну после рождения детей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миграционная служба Аргентины начала отзывать виды на жительство (ВНЖ) россиян, которые родили детей в этой стране, но затем покинули ее на длительный срок. Об этом сообщает телеканал C5N со ссылкой на директора миграционной службы Флоренсию Кариньяно.

"Мы приостанавливаем вид на жительство тех россиян, которые приехали получить вид на жительство, потому что их ребенок – аргентинец, но при этом провели больше времени за пределами Аргентины, чем внутри", - уточнила Кариньяно.

По ее словам, решение ведомства можно обжаловать через суд. При этом чиновник отметила, что миграционная служба согласится с любым вердиктом инстанции, тем более, что речь идет не о запрете жить в стране, а всего лишь о приостановке ВНЖ.

Как ранее писал сайт KP.RU, шесть беременных россиянок застряли в аэропорту аргентинской столицы из-за отказа во въезде в страну. В национальной миграционной службе считают, что женщины дали неверную информацию о мотивах поездки в Аргентину. В ведомстве, в частности, обратили внимание, что у женщин нет обратных билетов.

Напомним, британские журналисты сообщили, что в Аргентине начался бум родильного туризма среди российских гражданок. Родильный туризм является практикой, при которой потенциальная мать собирается родить за рубежом и сразу дать ребенку гражданство желаемой страны.