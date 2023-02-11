Рогов сообщил, что тысячи иностранцев желают участвовать в спецоперации на стороне России

Множество добровольцев из разных стран желают помочь России в спецоперации Фото: Александр КОЦ

Несколько тысяч иностранцев, в том числе граждан западных стран, желают участвовать в специальной военной операции на стороне Российской Федерации. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в субботу, 11 февраля 2023 года.

По его словам, в числе людей, готовых отправиться добровольцами, есть как граждане государств постсоветского пространства, Ближнего Востока и Латинской Америки, так и американцы, британцы, канадцы, французы и немцы.

"Уровень их мотивации достаточно высок, они хотят сохранить традиционное общество и помочь России, они хотят воевать против нацизма", - подчеркнул Рогов.

Как ранее писал сайт KP.RU, добровольцы из Турции прибыли в Запорожскую область, где теперь проходят боевую подготовку в батальоне имени Судоплатова для того, чтобы в дальнейшем принять участие в специальной военной операции на Украине.

Турецкий доброволец с позывным Лаз заявил, что новые сослуживцы встретили его очень тепло, а на данный момент он со своими соотечественниками проходит тренировку и привыкает к новым армейским стандартам. Он также рассказал, что его решение поддержали все родные.