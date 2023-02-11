Число погибших при землетрясении в Турции превысило 20 тысяч человек

Число жертв землетрясения в Турции продолжает расти Фото: REUTERS

Количество жертв землетрясения в Турции, по официальным данным, превысило 20 тысяч человек, а пострадавших – 80 тысяч. Об этом сообщает национальное Управление по чрезвычайным ситуациям в субботу, 11 февраля 2023 года.

"Погибшими числятся 20 665 человек, - уточнили в ведомстве. - Ранения получили 80 088 наших граждан".

Как ранее писал сайт KP.RU, директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Петр Шебалин назвал причину разрушительного землетрясения в Турции и Сирии, унесшего сотни жизней.

Напомним, в турецком городе Искендеруне, который попал в зону разрушительного землетрясения, начал расти уровень моря. Море вошло в город и залило улицы. На многочисленных видео видно, что вода поднялась пока не слишком сильно и до настоящего наводнения еще далеко.