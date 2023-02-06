Ученый Шебалин назвал причины землетрясения в Сирии и Турции

Множество людей оказалось под завалами при землетрясении в Турции и Сирии Фото: REUTERS

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Петр Шебалин назвал причину разрушительного землетрясения в Турции и Сирии, унесшего сотни жизней. Слова ученого приводит RT.

По оценке специалиста, к мощным подземным толчками привели тектонические процессы в Восточно-Анатолийском разломе, который ограничивает Анатолийскую плиту с юго-востока.

"Там такой силы землетрясения не происходили, но это тоже очень высокоактивный регион", - уточнил Шебалин.

По его словам, на этом фоне стоит ждать афтершоков магнитудой 6 и выше. Они могут произойти в течение месяца и привести к новым разрушениям и жертвам, прогнозирует член-корреспондент РАН.

Напомним, в результате землетрясения в сирийском Алеппо разрушены многие здания. Спасатели достают людей из-под завалов. Серьезно досталось от стихийного бедствия и соседним странам.

Как ранее писал сайт KP.RU, по последним данным, жертвами стихийного бедствия в Турции стали 284 человека. Еще 2383 людям потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщил вице-президент страны Фуат Октай в ходе брифинга о последствиях природного катаклизма. Еще 237 человек погибли и 639 пострадали на территории Сирии.

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