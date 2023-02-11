Ученый РАН Виноградов объяснил огромное количество жертв землетрясения в Турции Фото: REUTERS

Турция была совершенно не готова к такому мощному землетрясению, которое произошло в стране в минувший понедельник, 6 февраля, считает директор Единой геофизической службы Российской академии наук, доктор технических наук Юрий Виноградов.

Как заявил ученый в беседе с РИА Новости, количество жертв могло бы быть существенно меньше, если бы жители были подготовлены к сильному землетрясению и знали, как правильно себя вести при его первых признаках. Кроме того, отметил геофизик, большинство домов в Турции построено не в сейсмостойком варианте или под более низкий уровень сейсмостойкости. По его словам, о вероятности землетрясения в этом регионе страны было известно еще несколько лет назад, поскольку это сейсмоопасная зона.

«Должны быть методички, проводиться тренировки. Жители сейсмоопасных зон должны четко понимать, что они должны делать и куда бежать. При землетрясении первый толчок – всегда не самый сильный, а второй и третий толчок будут гораздо сильнее – в три-четыре, даже в пять раз», – сказал ученый.

Как отметил Виноградов, в ближайшем к эпицентру городе у людей было около двух-трех минут на то, чтобы среагировать. Геофизик считает, что этого достаточно для принятия минимальных действий для спасения жизни. Людям следовало брать детей и документы и бежать в подвал, откуда их наверняка бы достали, поскольку спасатели знают, где находятся входы в подвалы и как их разгребать, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, количество жертв землетрясения в Турции, по официальным данным, превысило 20 тысяч человек, а пострадавших – 80 тысяч.

Напомним, в турецком городе Искендеруне, который попал в зону разрушительного землетрясения, начал расти уровень моря.