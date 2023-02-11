В МИД России заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий

МИД РФ заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий со стороны Украины. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Вершинин. Слова дипломата приводятся в телеграм-канале телеканала "Звезда".

Замминистра обратил внимание, что любой конфликт заканчивается дипломатическим путем.

"Мы к таким переговорам будем готовы, - подчеркнул Вершинин. - Но только к переговорам без предварительных условий, переговорам на основе той реальности, которая существует, переговорам с учетом тех целей, которые были нами озвучены публично".

Замруководителя российского внешнеполитического ведомства также выразил уверенность, что решение о переговорах с Россией будет приниматься не в Киеве, а в Вашингтоне и Брюсселе.

Как ранее писал сайт KP.RU, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что в случае возобновления переговоров с Киевом нужно вести диалог напрямую, без каких-либо посредников, назвав это самым лучшим и наиболее вероятным из всех возможных вариантов.

Полищук обратил внимание на то, что переговоры с России и Украины в 2022 году были именно прямыми, для чего использовались предоставленные площадки. С февраля по апрель прошлого года переговоры три раза проходили в Белоруссии и один раз в Турции, а позже стороны общались по видеосвязи.