ВСУ скопили 20-тысячную группировку на подконтрольной Киеву части Запорожской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины скопили группировки численностью 20 тысяч человек на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Вдоль линии боевого соприкосновения в подконтрольной киевском режиму части Запорожской области скопилось двадцатитысячная группировка противника», – рассказал он в беседе с РИА Новости.

Как считает Рогов, этой группировки ВСУ будет будет недостаточно для организации полномасштабного наступления. Кроме того, добавил член главного совета администрации Запорожья, Украина увеличивает количество военной техники и боеприпасов.

Напомним, Рогов заявлял, что диверсанты ВСУ пытаются проникнуть в Запорожскую область под видом российских военных, но такие попытки пресекаются. По его словам, целью диверсионно-разведывательных групп является подрыв мирной жизни в регионе.

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