Диверсанты ВСУ пытаются проникнуть в Запорожскую область под видом российских военных

Украинские диверсанты безуспешно пытаются проникнуть в Запорожскую область Фото: REUTERS

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются проникнуть в Запорожскую область под видом российских военных, но такие попытки пресекаются. Об этом заявил в беседе с РИА Новости лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Диверсанты пытаются проникнуть вглубь территории, а также ведут разведку боем", - уточнил Рогов.

По его словам, целью диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) является подрыв мирной жизни в Запорожской области.

Как ранее писал сайт KP.RU, Вооруженные силы России отразили высадку украинской ДРГ на левом берегу Днепра. Российские разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили ДРГ ВСУ, которая пыталась безуспешно подойти на лодке к левобережью Днепра., после чего открыли по ней огонь.

Напомним, в конце января российские бойцы воздушно-десантных войска в ходе спецоперации ликвидировали украинских диверсантов, которые пытались зайти в тыл к российским военным.