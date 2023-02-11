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НовостиПолитика11 февраля 2023 11:01

Российские военные продвинулись на кременском участке на два километра за три дня

РИА Новости: российские военные продвинулись на кременском участке на два километра
Роман КИЛЬМЯШКИН
Российские войска продолжают продвижение на кременском направлении

Российские войска продолжают продвижение на кременском направлении

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вооруженные силы России продолжают продвижение на кременском участке в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова разведчика Западного военного округа Министерства обороны РФ.

"За три дня более чем на два километра было продвижение, не только здесь, а и на всех участках, - уточнил собеседник агентства. - Значительная территория леса была зачищена".

Как ранее писал сайт KP.RU, часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертируют с позиций около города Кременная в Луганской Народной Республики (ЛНР), где ведут наступление российские войска. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в ходе боевых действий российские военные "отмечают на кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния" в рядах украинских войск.

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