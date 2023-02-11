Путин наградил орденом Мужества раненного в Соледаре военкора Анастасию Елсукову

Анастасия Елсукова Фото: СОЦСЕТИ

Военный корреспондент издания Readovka Анастасия Елсукова, получившая ранение во время исполнения профессионального долга в Соледаре, награждена орденом Мужества. Соответствующее решение принял президент России Владимир Путин. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте документа уточняется, что орден Мужества журналист заслужила "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга".

Как писал сайт KP.RU, Анастасия Елсукова получила серьезное ранение 20 января 2023 года в Соледаре, освещая ход боевых действий в зоне проведения СВО. Ей раздробило колено.

Военкор была эвакуирована в госпиталь в Первомайске. В итоге врачи ей сделали сразу две операции. В настоящее время жизни военкора ничего не угрожает.

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