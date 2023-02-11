Президент Сирии поблагодарил Россию за поддержку в связи с землетрясением Фото: REUTERS

Президент Сирии Башар Асад выразил благодарность России и ее народу за поддержку в связи с масштабным землетрясением и помощью в ликвидации его последствий. Слова президента передает агентство ТАСС, отмечая, что он приветствует прибывших для помощи россиян в Сирии.

"Мы не удивлены, мы все друзья, мы разделяем одинаковые ценности, они поддерживали Сирию в борьбе с терроризмом и сейчас поддерживают Сирию в этой катастрофе. Поэтому мы бы хотели передать нашу благодарность не только российскому правительству, но и россиянам. Спасибо вам огромное", - сказал президент.

Напомним, жители Чеченской республики окажут гуманитарную помощь пострадавшим от мощного землетрясения жителям Сирии и Турции. Одна из организаций начала сбор предметов первой необходимости, одежды, обуви, одеял 9 февраля.

Волонтеры переправят для начала 10 тонн вещей через МЧС или Красный Полумесяц, крупнейшей турецкой организация медицинской помощи.

Ранее сайт "КП" писал, что масштабное землетрясение в Турции и Сирии в общей сложности унесло более 20 тыс. жизней. Под завалами остаются все еще могут находиться 200 тыс. человек. О гибели 17,134 человек сообщило издание Anadolu в своем Twitter. Вместе с тем скончалось в результате землетрясения в Сирии 3162 человек,