Набиуллина назвала три риска, способных отклонить инфляцию в России от изначального прогноза

Глава ЦБ Набиуллина назвала нехватку рабочих рук одной из причин роста инфляции Фото: REUTERS

Глава Банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции назвала три риска, потенциально ведущих к отклонению инфляции в России от базового прогноза.

"Перейду к рискам, которые могут привести к отклонению инфляции от базового прогноза. По нашей оценке, баланс еще больше сместился в сторону проинфляционных. Кроме более выраженного влияния бюджетной политики, о котором я уже упомянула, следует отметить три риска", - подвела глава ЦБ.

В первую очередь, она отметила ускорение потребительской активности в условиях высокой инфляции, если ослабнут сдерживающие факторы.

"Во-вторых, все большая нехватка рабочих рук и отставание роста производительности труда от роста заработных плат", - добавила Набиуллина.

Последним она отметила ужесточение санкционного режима в отношении России и ввод новых ограничений.

Банк России дал прогноз по инфляции на ближайшие месяцы 2023 года. В ЦБ также озвучили прогноз роста цен на 2023 и 2024 годы. Как следует из базового прогноза, по итогам 2023-го инфляция составит 5-7%, а в 2024-м – вновь приблизится к 4%.