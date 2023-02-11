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НовостиЭкономика11 февраля 2023 12:53

Набиуллина назвала три риска, способных отклонить инфляцию в России от изначального прогноза

Глава ЦБ Набиуллина назвала нехватку рабочих рук одной из причин роста инфляции
Владимир РОМАНЕНКО
Глава ЦБ Набиуллина назвала нехватку рабочих рук одной из причин роста инфляции

Глава ЦБ Набиуллина назвала нехватку рабочих рук одной из причин роста инфляции

Фото: REUTERS

Глава Банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции назвала три риска, потенциально ведущих к отклонению инфляции в России от базового прогноза.

"Перейду к рискам, которые могут привести к отклонению инфляции от базового прогноза. По нашей оценке, баланс еще больше сместился в сторону проинфляционных. Кроме более выраженного влияния бюджетной политики, о котором я уже упомянула, следует отметить три риска", - подвела глава ЦБ.

В первую очередь, она отметила ускорение потребительской активности в условиях высокой инфляции, если ослабнут сдерживающие факторы.

"Во-вторых, все большая нехватка рабочих рук и отставание роста производительности труда от роста заработных плат", - добавила Набиуллина.

Последним она отметила ужесточение санкционного режима в отношении России и ввод новых ограничений.

Банк России дал прогноз по инфляции на ближайшие месяцы 2023 года. В ЦБ также озвучили прогноз роста цен на 2023 и 2024 годы. Как следует из базового прогноза, по итогам 2023-го инфляция составит 5-7%, а в 2024-м – вновь приблизится к 4%.