Банк России озвучил прогноз по инфляции на ближайшие месяцы

Инфляция в России, по прогнозу ЦБ, в ближайшие месяцы составит около 4% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Банк России дал прогноз по инфляции на ближайшие месяцы 2023 года. Он опубликован на сайте регулятора в пятницу, 10 февраля 2023 года.

"По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно опустится ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы прошлого года, - говорится в сообщении Центробанка. - В то же время устойчивое инфляционное давление будет постепенно увеличиваться с умеренно низких значений".

В ЦБ также озвучили прогноз роста цен на 2023 и 2024 годы. Как следует из базового прогноза, по итогам 2023-го инфляция составит 5-7%, а в 2024-м – вновь приблизится к 4%.

Как ранее писал сайт KP.RU, инфляция в России в 2022-м году составила 11,94%, причем в декабре на фоне второй за год индексации тарифов жилищно-коммунального хозяйства месячная инфляция ускорилась до 0,78% против 0,37% в ноябре. По результатам ноября годовая инфляция была равной 11,98%.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) обновил свой прогноз в отношении динамики развития российской экономики в текущем году. Теперь, согласно прогноза МВФ, экономику России ожидает рост на 0,3% ВВП вместо ранее предсказанного падения на 2,3% ВВП.