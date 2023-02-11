Решетников положительно оценил развитие экономики России в 2023 году Фото: REUTERS

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников спрогнозировал в РФ положительное развитие экономики в 2023 году, чем ожидалось ранее.

"Оценки, которые мы делаем на этот год, они более оптимистичные, чем нам казалось", - сказал министр во время поездки в Уфу.

Решетников добавил, что показатели экономического снижения по 2022 году существенно меньше, при этом не назвал конкретных цифр, а призвал дождаться итогов оценки Росстата.

Напомним, глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции назвала три риска, потенциально ведущих к отклонению инфляции в России от базового прогноза.

В первую очередь, она отметила ускорение потребительской активности в условиях высокой инфляции, если ослабнут сдерживающие факторы.

"Во-вторых, все большая нехватка рабочих рук и отставание роста производительности труда от роста заработных плат", - добавила Набиуллина. Последним она отметила ужесточение санкционного режима в отношении России и ввод новых ограничений.