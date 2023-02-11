В порту Британии взорвалась бомба времен Второй мировой войны в процессе разминирования

В городе Грейт-Ярмуте Великобритании прошла четырехдневная операция по обезвреживанию бомбы в 250 килограмм Фото: REUTERS

В городе Грейт-Ярмуте Великобритании прошла четырехдневная операция по обезвреживанию бомбы в 250 килограмм времен Второй мировой войны на набережной. 10 февраля полиция графства Норфолке сообщила о подрыве снаряда.

"Агентства в Норфолке вместе с армейскими экспертами по обезвреживанию бомб работали вместе с момента обнаружения 250-килограммового неразорвавшегося устройства во вторник (7 февраля) на месте строительства третьего перехода через реку у Сауттаун-роуд", - пишет пресс-служба ведомства.

Вчера днем, вскоре после того, как начались работы по обезвреживанию оставшейся взрывчатки, устройство сдетонировало, вызвав сильный взрыв.

"Никто не пострадал, а ущерб был ограничен благодаря защитной песочнице, построенной вокруг устройства для уменьшения любого радиуса взрыва в случае непреднамеренной детонации", - уточнили в полиции.

Были проведены проверки близлежащего башенного крана, и сегодня инженеры Агентства по охране окружающей среды осмотрят поврежденную стенку реки, но первоначальные оценки показывают, что защита от наводнений не была нарушена.

Напомним, строители во время работ в Берлине нашли американскую бомбу времен Второй мировой войны. Уточняется, что прежде чем обезвредить снаряд, в радиусе 500 метров эвакуировали порядка 9 тыс. человек.

На гитлеровскую Германию во второй половине Второй мировой войны сбросили более 2 млн бомб различных калибров. По подсчетам специалистов, примерно каждая пятая бомба не разорвалась во время бомбардировок, то есть порядка 20% снарядов. Примерно раз в несколько месяцев бомбы обнаруживают строители во время прокладки дорог или закладки фундамента новых домов. В основной массе все бомбы обезвреживаются саперами без особых проблем в течение нескольких часов.