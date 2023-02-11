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НовостиВ мире11 февраля 2023 16:41

Вучич предупредил, что Сербия будет вынуждена ввести антироссийские санкции

Президент Сербии указал на давление западных стран
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Вучич предупредил, что Сербия будет вынуждена ввести антироссийские санкции

Вучич предупредил, что Сербия будет вынуждена ввести антироссийские санкции

Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград в скором времени будет вынужден ввести санкционные ограничения в отношении Москвы из-за давления со стороны западных стран.

«Сербии придется ввести санкции против России из-за сильного давления Запада. Момент, когда Белград будет вынужден сделать это, скоро наступит», - приводит заявление сербского лидера Telegram-канал «RT на Балканах».

Вучич отметил, что намерен «потянуть время столько, сколько возможно». Как заявил президент Сербии, момент введения санкционных ограничений в отношении Москвы приближается, и данный вопрос стоит «не о месяцах».

Напомним, накануне Вучич заявил, что Белград проголосовал за антироссийскую резолюцию в Организации Объединенных Наций (ООН), также указав на давление западных стран. По его словам, в противном случае Сербия могла оказаться в изоляции на международной арене.