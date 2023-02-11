Вучич предупредил, что Сербия будет вынуждена ввести антироссийские санкции Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград в скором времени будет вынужден ввести санкционные ограничения в отношении Москвы из-за давления со стороны западных стран.

«Сербии придется ввести санкции против России из-за сильного давления Запада. Момент, когда Белград будет вынужден сделать это, скоро наступит», - приводит заявление сербского лидера Telegram-канал «RT на Балканах».

Вучич отметил, что намерен «потянуть время столько, сколько возможно». Как заявил президент Сербии, момент введения санкционных ограничений в отношении Москвы приближается, и данный вопрос стоит «не о месяцах».

Напомним, накануне Вучич заявил, что Белград проголосовал за антироссийскую резолюцию в Организации Объединенных Наций (ООН), также указав на давление западных стран. По его словам, в противном случае Сербия могла оказаться в изоляции на международной арене.