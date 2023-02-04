Вучич заявил, что Сербия осудила РФ на Генассамблее ООН из-за давления со стороны Запада

Вучич объяснил, почему Сербия голосовала за антироссийскую резолюцию в ООН, но не вводит санкции против РФ. Фото: REUTERS

Сербия проголосовала за антироссийскую резолюцию в ООН под давлением Запада, иначе страна могла оказаться в изоляции на международной арене. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, выступая в пятницу 3 февраля на открытом заседании Скупщины (сербского парламента). На заседании рассматривался переговорный процесс Белграда и Приштины.

При этом Вучич напомнил, что Сербия не вводила санкции против России даже после того, как проголосовала за осуждение спецоперации, пишет ТАСС.

Напомним, ранее Вучич объяснил, что Сербия не будет вводить антироссийские санкции потому, что Россия – единственная страна, которая поддерживала Сербию в Совете Безопасности ООН, в частности – ветировала резолюцию 2015 года, в которой сербы провозглашались геноцидным народом.

Также Александар Вучич допустил разрушение мирового порядка в случае исключения России из СБ ООН.

В то же время политик заявил, что Сербия проголосовала за приостановку членства России в Совете ООН по правам человека из-за давления Запада.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал с «принуждением к русофобии» голосование дружественных России стран за ее исключение из СПЧ ООН.