ВОЗ назвала «очень высоким» риск распространения холеры

ВОЗ считает риск распространения холеры в мире очень высоким. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Риск распространения в мире холеры является очень высоким. Об этом говорится в информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в субботу 11 февраля.

«С 16 декабря 2022 года, когда был опубликован первый обзор по холере в мире, глобальная ситуация ухудшилась», - цитирует ТАСС сообщение ВОЗ.

Сообщается, что в начале февраля сообщения о новых случаях заболевания холерой продолжали поступать из 18 государств мира. Специалисты прогнозируют расширение географии распространения холеры и оценивают риск распространения холеры в мире как очень высокий. Также сообщается, что увеличились показатели смертности от холеры.

Напомним, в июле 2022 года случай холеры был выявлен в китайском Ухане, который ранее стал источником пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что появились документальные свидетельства, что на Украине в биологических лабораториях, финансируемых Министерством обороны США, разрабатывалось биологическое оружие. В том числе работа шла с возбудителями чумы и холеры.

Тем временем Роспотребнадзор требует запрета на публичные мероприятия в Петербурге из-за угрозы распространения не только COVID-19, но также холеры и чумы.