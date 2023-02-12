Чешский курорт Карловы Вары может закрыться без русских туристов

Курорт Карловы Вары в Чехии может закрыться из-за оттока российских туристов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курорт Карловы Вары в Чехии может закрыться из-за того, что российские туристы перестали его посещать. Об этом пишет пишет издание Aktuаlnе.

Сообщается, что туристы из европейских стран, посещающие Карловы Вары, тратят мало денег, и туристической отрасли в регионе трудно выживать в таких условиях. Власти курорта начали кампанию по привлечению в Карловы Вары россиян, которые давно живут за границей. В то же время в Чехии принимает опасный характер русофобия.

Ранее бывший президент Чехии (2003-2013) Вацлав Клаус осудил проявления русофобии в свете событий на Украине. Он заявил, что отказывается реагировать на призывы вернуть врученную ему в 2007 году российскую государственную награду - медаль Пушкина.

Также сообщалось, что Россия призвала Чехию дать оценку словам главы минобороны страны Черноховой о гибели российской журналистки Дарьи Дугиной. Министр ранее заявила, что ей не жаль ни Дарью, ни ее отца.

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