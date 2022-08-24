Небензя: Россия призвала Чехию дать оценку словам главы минобороны страны о гибели Дугиной Фото: REUTERS

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия ожидает, что правоохранительные органы Чехии дадут оценку словам министра обороны страны Яны Черноховой о гибели журналистки и политолога Дарьи Дугиной на наличие признаков поддержки терактов.

"Но даже если отставить в сторону мораль, которую у наших западных коллег уже давно затмила русофобия, высказывания госпожи Черноховой – по сути, открытая поддержка и пропаганда терактов в отношении гражданского лица", - сказал он на заседании Совбеза всемирной организации.

Напомним, Чернохова заявила, что ей ни жаль ни Дарью, ни ее отца, а также что "ночь на 21 августа в России запомнят надолго".

Напомним, в ночь на 21 августа в возрасте 29 лет умерла Дарья Дугина (Платонова)- дочь российского политолога и общественного деятеля Александра Дугина. Она погибла при взрыве внедорожника Land Cruiser Prado в Московской области. Сайт KP.RU рассказывал, кто такая Дарья Дугина и чем известна.

22 августа ФСБ России заявило о раскрытии дела об убийства дочери философа Александра Дугина Дарьи. Как и предполагалось, к убийству Даши Дугиной причастны спецслужбы Украины. Стало известно и имя исполнителя, нажавшего кнопку дистанционного устройства, вызвавшего детонацию взрывпакета под кузовом автомобиля девушки. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU