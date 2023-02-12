Накануне визита Байдена в Польшу американцы шутят, что президент перепутает ее с Портлендом

Накануне визита Байдена в Польшу американцы гадают, в какую нелепую историю попадет там их лидер. Фото: REUTERS

Читатели издания Daily Mail опасаются очередного «глобального позора» в ходе визита президента США Джо Байдена в Польшу, который пройдет с 20 по 22 февраля.

Один из читателей издания предположил, что Байден может перепутать Польшу с крупным американским городом Портлендом. Другой комментатор опасается, что американский лидер может рассказать во время визита неуместную шутку о поляках. Третий задается вопросом, насколько хорошо Байден представляет, где находится Польша.

«Скоро нас ждет еще один большой глобальный позор», - написал пользователь Vern Covington.

Американский лидер нередко попадает в нелепые ситуации. Так, он перепутал Херсон с иракским городом Эль-Фаллуджей, «уголовное преследование» с «проституцией», Мариуполь с «Метрополем». Ранее президент США Джо Байден, выступая с речью на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже, не смог вспомнить в какой стране он находится и заявил, что он в Колумбии. Также глава Белого дома попал в очередную комичную ситуацию, назвав женщину-мэра Чикаго Лори Лайтфут «мистером».