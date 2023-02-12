Пригожин сообщил о взятии российскими войсками населенного пункта Красная Гора под Артемовском Фото: REUTERS

Евгений Пригожин заявил, что в воскресенье, 12 февраля, российские силы взяли поселок городского типа Красная гора, который расположен под Артемовском в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Сегодня штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер" был взят населенный пункт Красная гора», - приводит слова Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале, где также приводятся фото и видеозапись, которые подтверждают взятие населенного пункта.

Напомним, несколько дней назад, 10 февраля, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска закрепились в северной части Артемовска, перерезав три из четырех путей снабжения украинских войск. По его словам, на артемовском направлении Вооруженные силы (ВС) РФ уже закрепились в северной части, обошли город с северной, южной и восточной части.

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