В Турции спасли из-под завалов девочку-подростка спустя 145 часов после землетрясения Фото: REUTERS

Тринадцатилетнюю девочку смогли вытащить из-под завалов в турецкой провинции Адыяман через 145 часов после сильного землетрясения. Об этом в воскресенье сообщило агентство Aнадолу.

«В районе Бесни провинции Адыяман на юго-востоке Турции спустя 145 часов после землетрясений с эпицентрами в Кахраманмараше из-под завалов спасли подростка»

Как уточняется в сообщение, в операции по спасению девочки, которую зовут Ханым Гюллю, принимали участие бригады пожарных из провинции Чанкыры, расположенной в центральной части Турции. Девочке оказали первую помощь, после чего направили в больницу Диярбакыра.

Напомним, ранее в Кахраманмараше, который был эпицентром одного из мощнейших землетрясений в Турции, через 56 часов после подземных толчков смогли вытащить из-под завалов полуторагодовалого мальчика. После чего пожарные приступили к спасению его беременной матери, которая, как сообщалось, находилась в удовлетворительном состоянии.