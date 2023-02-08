В Турции спустя 56 часов после землетрясений спасли полуторагодовалого мальчика и пытаются вытащить его беременную мать Фото: REUTERS

В Кахраманмараше, который стал эпицентром одного из мощнейших землетрясений в Турции, спустя 56 часов после подземных толчков спасли полуторагодовалого мальчика.

Теперь спасатели пытаются вытащить из-под обломков его беременную мать. Отмечается, что женщина находится в удовлетворительном состоянии.

Сегодня, 8 февраля, стало известно, что спустя два дня в турецком Хатае спасатели достали из-под завалов обезвоженного годовалого ребенка. Днем ранее, 7 февраля, через 29 часов турецкие спасатели в том же Хатае извлекли из-под завалов живыми 30-летнюю женщину и ее шестимесячного ребенка. Там же через некоторое пожарные смогли достать из-под завалов целую семью с детьми.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что в результате поисково-спасательных смогли спасти более восьми тысяч человек, уточнив при этом, что число обрушившихся зданий после землетрясения в стране достигло 5 775.