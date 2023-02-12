Зампред Бундестага раскритиковала мирную инициативу ФРГ по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Бундестага Катрин Гёринг-Эккардт раскритиковала инициативу ФРГ «Манифест в поддержку мира» на Украине, выступив за продолжение поставок Киеву вооружений, назвав это предпосылкой к началу мирных переговоров.

Гёринг-Эккардт назвала призыв к мирным переговорам, а также «немедленному прекращению любой военной поддержки» Киеву «не только наивным, но и нечестным».

«Мир и свобода могут существовать только на равных условиях. Военная поддержка сейчас является необходимой предпосылкой для подготовки к последующим мирным переговорам», - сказала зампред Бундестага в интервью медиагруппе Funke.

«Манифест в поддержку мира», который призывает к дипломатическому урегулированию украинского конфликта, а не поставкам вооружения, инициировали ранее депутат Бундестага Сара Вагенкнехт, а также журналистка и правозащитница Алиса Шварцер. Их поддержали 69 известных политиков, деятелей искусств, ученых, журналистов и предпринимателей ФРГ.

В манифесте предостерегают от мировой и ядерной войны, которая, по словам автора документа, «если бои будут и впредь так продолжаться, скоро Украина превратится в опустошенную, разрушенную страну». Отмечается, расширения масштаба военных действий боятся «многие люди во всей Европе».

Авторы манифеста собираются провести митинг у Бранденбургских ворот в Берлине 25 февраля в поддержку усилий по достижению мира.

Напомним, днем ранее, 11 февраля, в МИД ФРГ заявили, что Берлин пока не обсуждают передачу Киеву, указав на то, что для Германии важнее реализация уже принятых договоренностей по поставкам вооружений Украине.