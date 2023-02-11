Глава МИД Германии Бербок заявила, что Берлин не обсуждает поставки истребителей Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок Фото: REUTERS

Власти Германии пока не обсуждают передачу Украине боевых самолетов, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Это не та дискуссия, которую мы ведем», – сказала глава МИД Германии в интервью Tagesspiegel.

По словам Бербок, гораздо важнее для Берлина реализация уже принятых договоренностей по поставкам вооружений Киеву. Как отметила дипломат, властям Германии приходится принимать сложные решения и обдумывать свои действия, так как поставки оружия – это «не игрушки».

Напомним, ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман заявила, что Германия не намерена поставлять истребители Украине, и позиция Берлина по этому вопросу является неизменной.

Накануне Украина запросила у Нидерландов истребители F-16 Глава Минобороны королевства Кайса Оллонгрен отметила, что эту просьбу нелегко выполнить.

Как ранее писал сайт KP.RU, в канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявили, что Лондон не будет отправлять Украине истребители, если это может оказать влияние на безопасность королевства.