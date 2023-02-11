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НовостиПолитика11 февраля 2023 10:37

Глава МИД Германии Бербок заявила, что Берлин не обсуждает поставки истребителей Украине

Для ФРГ важнее реализация уже принятых договоренностей по поставкам вооружений Киеву, отметила дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок

Фото: REUTERS

Власти Германии пока не обсуждают передачу Украине боевых самолетов, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Это не та дискуссия, которую мы ведем», – сказала глава МИД Германии в интервью Tagesspiegel.

По словам Бербок, гораздо важнее для Берлина реализация уже принятых договоренностей по поставкам вооружений Киеву. Как отметила дипломат, властям Германии приходится принимать сложные решения и обдумывать свои действия, так как поставки оружия – это «не игрушки».

Напомним, ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хофман заявила, что Германия не намерена поставлять истребители Украине, и позиция Берлина по этому вопросу является неизменной.

Накануне Украина запросила у Нидерландов истребители F-16 Глава Минобороны королевства Кайса Оллонгрен отметила, что эту просьбу нелегко выполнить.

Как ранее писал сайт KP.RU, в канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявили, что Лондон не будет отправлять Украине истребители, если это может оказать влияние на безопасность королевства.