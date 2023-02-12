Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил Европарламент в коррупции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский парламент (ЕП) является одной из самых коррумпированных организаций в мире. Об этом он рассказал во время своего выступления в эфире радио Kossuth.

- Я могу вспомнить очень мало заявлений, резолюций Европарламента, которые помогли бы Европе ... Резолюции ЕП обычно приносили Европе вред, - высказался чиновник.

Сийярто также добавил, что коррупционные скандалы опустили доверие к организации "практически до нуля", показав всю сущность ЕП.

Руководитель дипломатического ведомства также повторил официальную позицию Будапешта по Украине, согласно которой Венгрия выступает против антироссийских санкций в сфере энергетики и не намерена поставлять оружие Киеву.

А накануне сайт KP.RU писал, что Петер Сийярто резко ответил на заявление посла Соединенных Штатов Дэвида Прессмана, который выразил недовольство позицией Будапешта по антироссийским санкциям. Рруководитель венгерского внешнеполитического ведомства призвал дипломатов из Соединенных Штатов не вмешиваться в дела Будапешта.