МИД Венгрии поставил на место посла США в Будапеште

Петер Сийярто Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко ответил на заявление посла Соединенных Штатов Дэвида Прессмана, который выразил недовольство позицией Будапешта по антироссийским санкциям.

Сийярто в комментарии телеканалу ATV поставил на место Прессмана, указав американскому дипломату, что его мнение "абсолютно не интересно", так как в данном случае оно не имеет никакого отношения к диалогу Венгрии и США.

На этом фоне руководитель венгерского внешнеполитического ведомства призвал дипломатов из Соединенных Штатов не вмешиваться в дела Будапешта.

"Никто не может извне указывать нам, как жить, поэтому не имеет значения, что гражданин другой страны - включая посла - думает о внутриполитических процессах в Венгрии", - подчеркнул Сийярто.

Напомним, практически все жители Венгрии высказались за отмену санкций Европейского союза в отношении России. Об этом заявила представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи в социальных сетях.

По ее словам, в консультациях по этому вопросу приняли участие свыше 1,3 млн венгров, и 97% из них однозначно заявили, что "отвергают санкции, которые могут нанести серьезный ущерб".

Как ранее писал сайт KP.RU, Венгрия не согласна отказываться от российского газа в пользу западного, вместо этого работает над реальной диверсификацией поставок, для которой необходимо сохранение возможности покупать газ из России, об этом заявил на брифинге глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.