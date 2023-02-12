В Китае заметили НЛО Фото: REUTERS

Неопознанный летающий объект (НЛО) заметили у берегов провинции Шаньдун на востоке Китая. Об этом сообщает издание Global Times.

Уточняется, что соответствующее уведомление о выявлении объекта распространило бюро морского развития городского уезда Цзимо города Циндао. В нем говорится, что "в акватории городского округа Жичжао обнаружили неопознанный летающий объект".

Данное уведомлении одними из первых получили рыболовные суда, отмечалось, что НЛО готовятся сбить. Из-за этого местных рыбаков попросили соблюдать правила техники безопасности. Также бюро попросило сделать фотографии объектов, если они упадут рядом с чьей-нибудь лодкой.

Пока нет информации, о каком именно НЛО шла речь и удалось ли его ликвидировать.

Ранее сообщалось, что американские разведслужбы и военные, в течение последних нескольких лет тщательно изучавших множественные свидетельства о встречах с неопознанными летательными объектами, сделали вывод, что большинство из встреч с НЛО - это визуальный контакт с беспилотниками китайского производства.