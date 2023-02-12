ВОЗ: Около 8,5 тысяч человек погибли в результате землетрясения в Сирии Фото: REUTERS

В Сирии общее число погибших после землетрясения составило около 8,5 тысяч человек. Такие данные 12 февраля 2023 года приводят во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Там также выразили предположение, что число погибших будет расти.

- Пока трудно говорить о точных цифрах, они растут каждый день. Но из того, что мы знаем сегодня, на территориях, контролируемых сирийским правительством, погибли около 4 тысяч и ранено 2,5 тысячи человек, а на северо-западе Сирии - около 4,5 тысячи убитых и 7,5 раненых, - сообщил во время выступления на брифинге региональный директор ВОЗ по ЧС Ричард Бреннан.

До этого президент Сирии Башар Асад выразил благодарность России и ее народу за поддержку в связи с масштабным землетрясением и помощью в ликвидации его последствий. Он также добавил, что приветствует прибывших для помощи россиян в Сирии.

Ранее сайт KP.RU писал, что масштабное землетрясение в Турции и Сирии в общей сложности унесло более 20 тысяч жизней. Под завалами остаются все еще могут находиться 200 тысяч человек.