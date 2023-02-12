В Госдуму внесли законопроект об изменении расчета цены нефти для налогов Фото: REUTERS

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, уточняющий размер средней цены нефти марки Urals. Об этом сказано в документе из базы данных нижней палаты парламента.

Данным проектом предлагается ограничить размер скидки на российский энергоресурс, которую применяют для расчета нефтяных налогов и экспортной пошлины. Предполагается, что изменения коснуться НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на нефть, а также налога на дополнительный доход (НДД) в отношении углеводородного сырья.

Также в тексте объясняется, что в случае если стоимость нефти Urals в апреле окажется меньше стоимости Brent (котировка North Sea Dated) более чем на 34 доллара за баррель, то для расчета налогов цену российской марки зафиксируют на уровне стоимости марки Brent, уменьшив ее на 34 доллара.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость российской нефти бренда Urals с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023-го составила 46,82 доллара за баррель. Такие данные привели в Минфине РФ.

А до этого сайт KP.RU писал, что с 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго ЕС на поставки российской нефти. С этой даты ЕС прекращает покупки нефти из России, перевозимой по морю. В порядке исключения Болгария будет получать российскую нефть и нефтепродукты по морю до конца 2024 года.