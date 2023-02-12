Российский разведчик рассказал, что ВСУ бросают вооружения при отступлении на кременском участке Фото: Минобороны РФ

Российский разведчик Западного военного округа (ЗВО) рассказал, что украинские бойцы, отходя на кременском участке фронта, вынуждены бросать большую часть вооружения.

Демонстрируя "трофеи" он отметил, что ВСУ бросают в том числе обмундирование и оружие. Его слова приводят РИА Новости.

- Это боевой комплект, оставленный на брошенных позициях Вооруженными силами Украины при штурме леса (разведчиками ЗВО), - рассказал разведчик журналистам.

При этом он добавил, что среди прочего украинские силовики оставили на позициях франко-германский переносной противотанковый ракетный комплекс "Милан", принятый на вооружение в 70-е годы прошлого века и сейчас поставляемый украинской армии.

Также разведчик пояснил, что собранное на украинских позициях вооружение - просто "трофеи".

Днем ранее, 11 февраля, стало известно, что российские разведчики Западного военного округа, продвигаясь на кременском участке, отбили два опорных пункта Нацгвардии Украины. Как сообщалось, группа разведчиков одновременно штурмовала два опорных украинских пункта, а само наступление велось по всей территории леса.