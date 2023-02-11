Российские разведчики отбили два опорных пункта Нацгвардии Украины на участке под Кременной Фото: Александр КОЦ

Российские разведчики Западного военного округа (ЗВО), продвигаясь на кременском участке, отбили два опорных пункта Нацгвардии Украины.

- Первый опорный пункт противника, который мы здесь взяли (в данном лесу) ... Тела погибших так никто и не забрал ... Здесь около 7-8 человек, еще в окопах лежат и по лесу разбросаны по одному-двое. Весь опорный пункт - "двухсотые" (погибшие) у них, - пишут РИА Новости со ссылкой на одного из бойцов.

Также уточняется, что группа российских разведчиков штурмовала два опорных пункта Нацгвардии Украины одновременно, само же наступление велось по всей территории леса. Собеседник агентства подчеркнул, что бой шел быстро, в результате чего противник не успел предпринять каких-либо контрмер и спешно покидал свои позиции.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России продолжают продвижение на кременском участке в Донбассе. Кроме того, накануне сообщалось, что часть солдат Вооруженных сил Украины дезертируют с позиций около города Кременная в Луганской Народной Республики, где ведут наступление российские войска.

А накануне министр обороны России Сергей Шойгу объявил об освобождении семи населенных пунктов от украинских войск. Речь идет об освобождении российскими силами от ВСУ Соледара, Клещеевки, Подгорного, Краснополья, Благодатного, Лобкового, Николаевки.