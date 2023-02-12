Бывший еврокомиссар Ферхойген: Запад сознательно перешел черту, предложив Украине стать членом НАТО Фото: REUTERS

Бывший зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) и экс-еврокомиссар по расширению Гюнтер Ферхойген выразил мнение, что западные страны в 2008 году и позднее своим предложением украинской стороне стать членом НАТО преднамеренно и сознательно перешли неприемлемую для России черту.

- Я убежден, что в 2008 году предложением Украине стать членом НАТО была преднамеренно и сознательно перейдена черта, и что это было неприемлемо для РФ из-за интересов ее безопасности, - рассказал он в интервью Berliner Zeitung.

Ферхойген также добавил, что правящий на тот момент президент Соединенных Штатов Барак Обама издевательски назвал Россию "региональной" державой, а в ЕС продвигалась идея по поводу присоединения к союзу Украины, не разговаривая об этом с российской стороной.

В 2021 году в НАТО сообщали, что Украина может стать членом Североатлантического альянса в будущем, акцентировав внимание на том, что организация в целом проводит политику открытых дверей.

Что касается вопроса вступления Украины в ЕС, то летом 2022 года Незалежная получила статус кандидата в члены Евросоюза. За то, чтобы предоставить ей вместе с Молдавией такой статус, проголосовали все члены ЕС.

При этом российский президент Владимир Путин назвал опасным "бесконечное" расширение НАТО на восток. Он объяснял, что расширение альянса в данном направлении за счет постсоветских республик, в том числе Украины, вызывает у РФ серьезную озабоченность.